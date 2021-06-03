Розпродаж в'язниць в Україні: скільки "лотів" продали і що заробили

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“Перший онлайн-аукціон з приватизації Львівської виправної колонії № 48 завершено! Майно колонії, розташоване на вулиці Хуторівка, 2 (Сихівський район Львова), вдалося продати за 377,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стартова ціна основного об’єкту — 132 млн 674 тис 303 грн 55 копійок. Таким чином, стартова ціна об’єкта зросла у 2,8 разів. Участь у прозорих торгах взяли 7 підприємців.

“Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і „Великий розпродаж в’зниць“ перетвориться на „Велике будівництво в’зниць“. Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави”, — зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Так, це був перший продаж “Великого розпродажу в’зниць” — спільного проєкту Мін‘юсту та Фонд державного майна України.

Другою продали відокремлену частину Львівської виправної колонії № 48.

“Стартова ціна — 3 мільйони 386 тисяч 294 грн 37 копійок. Ціна продажу — 30 мільйонів гривень. зростання ціни — майже у 9 разів. Всього участь у торгах взяли 9 учасників”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністр юстиції України Денис Малюська спробував повторити роботу британського художника Бенксі, яку той зробив на стінах Рединьгської в’язниці. Урядовець обрав для цього будівлю української в’язниці, яку виставив на продаж Мін’юст.



“Велика приватизація в’язниць” дійшла до етапу першого аукціону. Він пройшов 16 березня.

Раніше Малюська заявляв, що Міністерство юстиції передало документи на приватизацію першої в’язниці і планують продати її вже у березні.

У червні 2020 року Міністерство юстиції разом з нардепами зареєструвало проект закону (№ 3591), що дозволяє продавати заморожені в’язниці і використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої тюремної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Мін’юсті анонсували великий розпродаж в’язниць.