Начато уголовное производство из-за незаконных обысков в Крыму

Под процессуальным руководством прокуратуры Крыма, ГУ НП в АР Крым и городе Севастополе по факту проведения незаконных обысков начало уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), указали в прокуратуре.

"Кроме того, в случае подтверждения информации о задержании лиц, у которых проводятся незаконные обыски, действиям так называемых "правоохранителей" будет предоставлена дополнительная правовая оценка", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму начались новые обыски и задержания.