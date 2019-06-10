Начато уголовное производство из-за незаконных обысков в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По факту незаконных обысков на территории оккупированного Крыма правоохранительные органы начали уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице прокуратуры Автономной Республики Крым в Facebook.
Под процессуальным руководством прокуратуры Крыма, ГУ НП в АР Крым и городе Севастополе по факту проведения незаконных обысков начало уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), указали в прокуратуре.
"Кроме того, в случае подтверждения информации о задержании лиц, у которых проводятся незаконные обыски, действиям так называемых "правоохранителей" будет предоставлена дополнительная правовая оценка", - говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированном Крыму начались новые обыски и задержания.