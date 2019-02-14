Началось судебное заседание по делу Савченко-Рубана

Судебное заседание проходит в Черниговском районном суде. На нем присутствует Надежда Савченко и Владимир Рубан. Как рассказала сама Савченко в Чернигов ее доставили вчера около 15 часов.



Также на судебном заседании присутствуют защитники Савченко и Рубана, прокуроры, представители общественности и СМИ.



Как сообщал ранее УНН, в понедельник, 11 февраля, Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.