Началось судебное заседание по делу Савченко-Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Началось судебное подготовительное заседание по делу по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке терактов, передает УНН.
Судебное заседание проходит в Черниговском районном суде. На нем присутствует Надежда Савченко и Владимир Рубан. Как рассказала сама Савченко в Чернигов ее доставили вчера около 15 часов.
Также на судебном заседании присутствуют защитники Савченко и Рубана, прокуроры, представители общественности и СМИ.
Как сообщал ранее УНН, в понедельник, 11 февраля, Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.