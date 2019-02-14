Розпочалося судове засідання у справі Савченко-Рубана

Судове засідання відбувається у Чернігівському районному суді. На ньому присутня Надія Савченко і Володимир Рубан. Як розповіла сама Савченко у Чернігів її доправили вчора близько 15 години.



Також на судовому засіданні присутні захисники Савченко та Рубана, прокурори, представники громадськості та ЗМІ.



Як повідомляв раніше УНН, у понеділок, 11 лютого, Верховний Суд задовольнив клопотання прокуратури і передав справу Савченко-Рубана в Чернігівський районний суд Чернігівської області.