Началось судебное заседание по пресечения Магнер

Судья открыл заседание суда по избранию меры пресечения в отношении Мангера.

Суд проходит в здании Шевченковского районного суда г. Киев. На заседании присутствует сам Мангер со своими адвокатами, прокуроры, а также многочисленные представители СМИ.



Напомним, вчера, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.



Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.



Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.



Как рассказал генпрокурор, ГПУ не имеет права задерживать Мангера - зато его можно только пригласить в суд.

По сообщению пресс-службы Херсонского облсовета, Мангер ушел в отпуск.



Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля.



31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.



4 ноября 2018, после трех месяцев лечения, активистка умерла.



28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангер и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.