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15 марта, 19:03 • 94713 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126413 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Началось заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, созванное Россией

Началось заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, созванное Россией

Киев • УНН

 • 20668 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Нью-Йорке в 17:00 по киевскому времени началось заседание Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, которое ранее созвала Россия, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, председательствующий представитель Российской Федерации пригласил к участию в заседании представителей Германии и Украины, представителей ОБСЕ, а также пророссийскую пропагандистку Татьяну Мунтян.

После этого слово взяла заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она заявила о беспокойствах, которые вызывают сообщения о нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

“К сожалению за это время не было значительного прогресса по внедрению Минских соглашений, несмотря на повторяющиеся усилия, многочисленные дискуссии в "нормандском формате“ и дискуссии в формате ТКГ, они остаются в тупике”, — сказала она.

Что было раньше

Как писал УНН, накануне Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о возможном признании “Л/ДНР”.

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