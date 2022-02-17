Розпочалось засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод, скликане Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Нью-Йорку о 17:00 за київським часом розпочалось засідання Ради безпеки ООН щодо Мінських угод, яке раніше скликала Росія, передає кореспондент УНН.
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Так, головуючий представник Російської Федерації запросив до участі в засіданні представників Німеччини та України, представників ОБСЄ, а також проросійську пропагандистку Тетяну Мунтян.
Після цього слово взяла заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло. Вона заявила про занепокоєння, які викликають повідомлення про порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
“Нажаль за цей час не було значного прогресу щодо впровадження мінських угод, попри повторювані зусилля, числені дискусії у „Нормандському форматі“ та дискусії у форматі ТКГ, вони залишаються у глухому куті”, — сказала вона.
Що було раніше
Як писав УНН, напередодні Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо можливого визнання “Л/ДНР”.