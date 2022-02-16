Україна звернулася до Радбезу ООН для обговорення постанови про можливе визнання Росією "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо можливого визнання "Л/ДНР". Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter, передає УНН.
Цитата
“Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. „ЛДНР“, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого”, — написав Кулеба.
Доповнення
Україна раніше просила ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації Тристоронньої контактної групи через звернення російського парламенту щодо визнання так званих “ЛДНР”.
15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання “ДНР” та “ЛНР”.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку та Луганську народні республіки”.
У документі пропонують внести до порядку денного Держдуми на лютий питання визнання “Л/ДНР”.
Згодом у Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект ухвали.
Держдума Російської Федерації у вівторок, 15 лютого, в межах рейтингового голосування розгляне два варіанти ухвали Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.