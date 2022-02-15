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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна просить ОБСЄ терміново скликати консультації ТКГ щодо можливого визнання "Л/ДНР"

Україна просить ОБСЄ терміново скликати консультації ТКГ щодо можливого визнання "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 26108 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації Тристоронньої контактної групи через звернення російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР".Про це інформує українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, пише УНН.

Цитата

“У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих „ЛДНР“, делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні, 15 лютого депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання “ДНР” та “ЛНР”.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку та Луганську народні республіки”.

У документі пропонують внести до порядку денного Держдуми на лютий питання визнання “Л/ДНР”.

Згодом у Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект ухвали.

Держдума Російської Федерації у вівторок, 15 лютого, в межах рейтингового голосування розгляне два варіанти ухвали Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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