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15 марта, 19:03 • 101760 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132116 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117500 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111515 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101529 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99173 просмотра

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15 марта, 10:46 • 86316 просмотра

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Украина просит ОБСЕ срочно созвать консультации ТКГ относительно возможного признания "Л/ДНР"

Киев • УНН

 • 26100 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы из-за обращения российского парламента о признании так называемых "ЛДНР".Об этом информирует украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.

Цитата

“В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых „ЛДНР“, делегация Украины в Трехсторонний контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине, представителя ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации от делегации РФ относительно их позиции и намеченных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 15 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой "признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос признания "Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Госдума Российской Федерации во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления "Об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

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