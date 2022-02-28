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15 марта, 19:03 • 75908 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118454 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 106486 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92290 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91609 просмотра

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Начались переговоры между Украиной и РФ

Начались переговоры между Украиной и РФ

Киев • УНН

 • 233712 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На границе с Республикой Беларусь начались переговоры украинской стороны с делегацией России, передает корреспондент УНН.

Детали

Переговоры проходят в районе украинско-белорусской границы. В начале переговоров к участникам обратился министр иностранных дел Беларуси Вадим Макей.

В состав украинской делегации входят: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров - "немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", сообщили в Офисе Президента ранее.

Раньше

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной на границе с Беларусью.

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