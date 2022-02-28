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Розпочалися переговори між Україною та РФ

Розпочалися переговори між Україною та РФ

Київ • УНН

 • 233715 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кордоні з Республікою Білорусь розпочалися перемовини української сторони з делегацією Росії, передає кореспондент УНН.

Деталі

Перемовини відбуваються в районі українсько-білоруського кордону. На початку перемовин до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.

До складу української делегації входять: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин — "негайне припинення вогню та відведення військ із території України", повідомили в Офісі Президента раніше.

Раніше

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською стороною на кордоні з Білоруссю.

Українські Національні Новини

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