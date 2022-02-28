Українська делегація прибула на переговори з представниками РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для переговорів з РФ. Про це інформує пресслужба Офісу Преезидента, пише УНН.
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“Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації”, — інформує ОП.
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Повідомляється, що до складу делегації увійшли: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин — "негайне припинення вогню та відведення військ із території України", повідомили в Офісі.
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Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською стороною на кордоні з Білоруссю.