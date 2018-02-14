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Начались экзамены для первых 990 действующих судей - ВККС

Начались экзамены для первых 990 действующих судей - ВККС

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня начались первые экзамены для 990 действующих судей первой и второй инстанций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей.

"С 14 февраля по 15 марта 2018 990 судей из всех регионов Украины пройдут двухуровневый экзамен в рамках квалификационного оценки судей. Из этой группы 442 являются судьями первой инстанции, 548 - судьями второй инстанции. Первые 57 из 990 судей сдают экзамен 14 февраля", - говорится в сообщении.

По информации ВККС, в частности, квалификационное оценивания должны пройти:

• судьи местных общих судов - 320 (32%);

• судьи окружных административных судов - 63 (6%);

• судьи хозяйственных судов - 59 (6%);

• судьи апелляционных судов - 395 (40%);

• судьи апелляционных административных судов - 116 (12%);

• судьи апелляционных судов - 37 (4%).

В Комиссии сообщили, что судьи должны составить двухуровневый экзамен - анонимное тестирование и практическое задание, исследования судейского досье и собеседования с членами ВККСУ.

"Во время анонимного тестирования судьи нужно продемонстрировать уровень знаний в области права, знание материального и процессуального права Украины, международно-правовых актов, правовых позиций Верховного Суда, ЕСПЧ и тому подобное. Умение четко и понятно формулировать и излагать правовую позицию в судебном решении, составлять логические, четкие и обоснованные судебные решения судьи должны продемонстрировать во время практического задания. На это им отводится две и 5 часов соответственно", - разъяснил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Отказ судьи от оценки или отрицательный его результат является основанием для увольнения.

Председатель ВККСУ также отметил, что 22 февраля 2018 прохождения квалификационного оценивания начнет следующая группа судей, которая включает 1790 судей. "Что касается экзамена первых 111 из них график уже составлен, по другим судей график продолжает формироваться", - добавил С.Козьяков.

Напомним, во время первичного квалификационного оценивания в 2016 году и конкурса в Верховный суд в 2017 году квалификационное оценивания уже прошли 500 судей, а пройти его еще имеют 5200 судей.

Украинские Национальные Новости

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