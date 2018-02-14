Розпочалися іспити для перших 990 чинних суддів – ВККС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні розпочалися перші іспити для 990 чинних суддів першої та другої інстанцій, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
“З 14 лютого по 15 березня 2018 року 990 суддів з усіх регіонів України пройдуть дворівневий іспит у рамках кваліфікаційного оцінювання суддів. Із цієї групи 442 є суддями першої інстанції, 548 — суддями другої інстанції. Перші 57 з 990 суддів складають іспит 14 лютого”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією ВККС, зокрема, кваліфікаційне оцінювання мають пройти:
• судді місцевих загальних судів — 320 (32%);
• судді окружних адміністративних судів — 63 (6%);
• судді господарських судів — 59 (6%);
• судді апеляційних судів — 395 (40%);
• судді апеляційних адміністративних судів — 116 (12%);
• судді апеляційних господарських судів — 37 (4%).
У Комісії поінформували, що судді мають скласти дворівневий іспит — анонімне тестування та практичне завдання, дослідження суддівського досьє та співбесіди із членами ВККСУ.
“Під час анонімного тестування судді потрібно продемонструвати рівень знань у сфері права, знання матеріального і процесуального права України, міжнародно-правових актів, правових позицій Верховного Суду, ЄСПЛ тощо. Вміння чітко та зрозуміло формулювати та викладати правову позицію у судовому рішенні, складати логічні, чіткі та обґрунтовані судові рішення судді мають продемонструвати під час практичного завдання. На це їм відводиться дві та п’ять годин відповідно”, — роз’яснив голова ВККСУ Сергій Козьяков.
Відмова судді від оцінювання або негативний його результат є підставою для звільнення.
Голова ВККСУ також зазначив, що 22 лютого 2018 року проходження кваліфікаційного оцінювання розпочне наступна група суддів, яка включає 1790 суддів. “Стосовно іспиту перших 111 з них графік вже складений, щодо інших суддів графік продовжує формуватись”, — додав С. Козьяков.
Нагадаємо, під час первинного кваліфікаційного оцінювання у 2016 році та конкурсу до Верховного Суду у 2017 році кваліфікаційне оцінювання вже пройшли 500 суддів, а пройти його ще мають 5200 суддів.