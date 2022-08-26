Разговорами о расширении НАТО россия оправдывает свои военные преступления – Подоляк

Цитата

“Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые “биолаборатории” – элементы пропаганды. Все, что интересует россию, – уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", – написал Подоляк.

Дополнение

В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино в Днепропетровской области, в результате которых погибли 25 человек.