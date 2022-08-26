Розмовами про розширення НАТО росія виправдовує свої воєнні злочини – Подоляк

Цитата

“Будь-які розмови про розширення НАТО й провокування росії на війну – це цинічне виправдовування звірств, воєнних злочинів та єдиного винуватця війни. НАТО чи фейкові “біолабораторії” – елементи пропаганди. Все, що цікавить росію, – знищення сусідів і реставрація "СРСР 2.0", – написав Подоляк.

Доповнення

У росії визнали причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине у Дніпропетровській області, внаслідок яких загинуло 25 людей.