Размер декретных в Украине в прошлом году вырос на 22,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Декретные выплаты в Украине выросли на 22,8% по итогам прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
"Среднедневной размер пособия по беременности и родам от ФССУ в 2019 году вырос на 22,8%. Он составил 248,55 грн за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней", - отметили в фонде.
По оперативным данным, в течение прошлого года Фонд профинансировал 4,542 млрд гривен помощи по беременности и родам для более 140 тыс. женщин.
Напомним, больничные и декретные за год насчитали для 2,4 млн украинцев.