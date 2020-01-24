Розмір декретних в Україні торік зріс на 22,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Декретні виплати в Україні зросли на 22,8% за підсумками минулого року. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування України.
"Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах від ФССУ у 2019 році зріс на 22,8%. Він становив 248,55 грн за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах, яка у загальних випадках триває 126 календарних днів", - відзначили у фонді.
За оперативними даними, упродовж минулого року Фонд профінансував 4,542 млрд гривень допомог по вагітності та пологах для понад 140 тис. жінок.
Нагадаємо, лікарняні та декретні за рік нарахували для 2,4 млн українців.