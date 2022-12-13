Разминирование в Херсонской области продлится еще долго - ГСЧС

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«Если говорить по Херсонской области, то за сутки обследовано более 9 га территории. Выявлено и обезврежено более 200 взрывоопасных предметов. С начала войны было обследовано в общей сложности 841 га и изъято примерно 10 тысяч взрывоопасных предметов. Мы еще долго там будем работать, очень плотно засорена территория взрывоопасными предметами», – сообщил Хорунжий.

Напомним

Заминированная территория Украины на сегодняшний день равна площади четырех Швейцарий. Для ее очищения понадобится около 10 лет.



