Розмінування на Херсонщині триватиме ще довго - ДСНС

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«Якщо говорити по Херсонщині, то за добу обстежено більше ніж 9 га території. Виявлено та знешкоджено більше ніж 200 вибухонебезпечних предметів. З початку війни було обстежено загалом 841 га і вилучено приблизно 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми ще довго там будемо працювати, дуже щільно засмічена територія вибухонебезпечними предметами», – повідомив Хорунжий.

Нагадаємо

Замінована територія України на сьогодні дорівнює площі чотирьох Швейцарій. Для її очищення знадобиться близько 10 років.



