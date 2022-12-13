Розмінування на Херсонщині триватиме ще довго - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На деокупованій території Херсонщини вже обстежено 841 га території та вилучено більше ніж 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, але роботи триватимуть ще довго. Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент УНН.
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«Якщо говорити по Херсонщині, то за добу обстежено більше ніж 9 га території. Виявлено та знешкоджено більше ніж 200 вибухонебезпечних предметів. З початку війни було обстежено загалом 841 га і вилучено приблизно 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми ще довго там будемо працювати, дуже щільно засмічена територія вибухонебезпечними предметами», – повідомив Хорунжий.
Нагадаємо
Замінована територія України на сьогодні дорівнює площі чотирьох Швейцарій. Для її очищення знадобиться близько 10 років.