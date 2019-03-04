Размахивал носилками и бил стекла: мужчина устроил дебош в больнице

Согласно материалам, сначала мужчина подбежал к двери, ведущей в отделение анестезиологии и начал их бить руками. Затем схватил металлические медицинские носилки, поднял их над головой и размахивал ими. Нарушитель кричал непонятные фразы и разбил стекло в дверях.

От удара стекло разбилось, осколки полетели в лицо медицинских сестер. Женщины получили травмы.

Кроме того, походка хулигана была шаткой, он, теряя равновесие, несколько раз падал на пол.

Разогнавшись, человек головой ударил в одно из трех окон, которое от удара открылось, потом он таким же образом ударил в другое окно, которое также открылось, а когда он разогнался и ударил головой в третье окно, от удара разбилось стекло. Мужчина упал на колени, а потом встал и побежал за здание больницы в направлении парка.

Допрошенный в судебном заседании пояснил, что не помнит этого отрезка времени. Сказал, что в течение 2018 года у него около пяти раз случались провалы в памяти, но негативных последствий не было.

12 февраля 2019 года мужчине провели судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению, он требует проведения стационарной психиатрической экспертизы. Следователь подал соответствующее ходатайство.

Нарушитель сообщил, что против проведения экспертизы, поскольку никогда не страдал психическими болезнями и считает себя здоровым человеком.

Учитывая, что речь идет о преступлении небольшой тяжести и то, что первичный вывод специалистов не обязывает к проведению стационарной экспертизы, 22 февраля Бобринецкий районный суд в ходатайстве отказал.

Напомним, врач городской больницы в оккупированной Евпатории открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с коллегой.