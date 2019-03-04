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Розмахував ношами та бив скло: чоловік вчинив дебош у лікарні

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 березня. УНН. У Кіровоградській області у Бобринецькій центральній районній лікарні чоловік розбив скло у дверях, уламки полетіли в обличчя двом медсестрам. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє корреспондент УНН.

Згідно з матеріалами, спершу чоловік підбіг до дверей, що ведуть у відділення анестезіології, і почав їх бити руками. Потім схопив металеві медичні ноші, підняв їх над головою та розмахував ними. Порушник кричав незрозумілі фрази і розбив скло у дверях.

Від удару скло розбилося, уламки полетіли в обличчя медичних сестер. Жінки отримали травми.

Крім того, хода хулігана була хиткою, він, втрачаючи рівновагу, кілька разів падав на підлогу.

Розігнавшись, чоловік головою вдарив у одне з трьох вікон, яке від удару відчинилося, потім він таким же чином вдарив у інше вікно, яке також відчинилося, а коли він розігнався і вдарив головою у третє вікно, від удару розбилось скло. Чоловік впав на коліна, а потім підвівся і побіг за будівлю лікарні в напрямку парку.

Допитаний у судовому засіданні пояснив, що не пам’ятає цього відрізку часу. Сказав, що протягом 2018 року в нього близько п’яти разів траплялися провали в пам’яті, але негативних наслідків не було.

12 лютого 2019 року чоловікові провели судово-психіатричну експертизу. Згідно з висновком, він потребує проведення стаціонарної психіатричної експертизи. Слідчий подав відповідне клопотання.

Порушник повідомив, що проти проведення експертизи, оскільки ніколи не страждав на психічні хвороби і вважає себе здоровою людиною.

Враховуючи, що йдеться про злочин невеликої тяжкості й те, що первинний висновок фахівців не зобов’язує до проведення стаціонарної експертизи, 22 лютого Бобринецький районний суд у клопотанні відмовив.

Нагадаємо, лікар міської лікарні в окупованій Євпаторії відкрив стрілянину з травматичної зброї під час конфлікту з колегою.

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