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У кримській лікарні сварка медиків переросла в стрілянину

У кримській лікарні сварка медиків переросла в стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Лікар міської лікарні в окупованій Євпаторії відкрив стрілянину з травматичної зброї під час конфлікту з колегою. Про це в п'ятницю повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах півострова, передає УНН.

"Один з лікарів під час конфлікту зі своїм колегою відкрив стрілянину з травматичної зброї", - повідомив співрозмовник агентства.

У прес-службі МВС окупованого Криму підтвердили, що в лікарні між двома лікарями виник конфлікт на побутовому грунті, через що поліція проводить перевірку.

"Дійсно, в органи внутрішніх справ надійшла інформація, що між двома лікарями в євпаторійської лікарні мав місце побутовий конфлікт. Зараз за даним фактом проводять перевірку, після закінчення якої буде прийматися рішення в рамках чинного законодавства. У тому числі встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, раніше українські прикордонники затримали зі стріляниною двох "водолазів".

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