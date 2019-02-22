У кримській лікарні сварка медиків переросла в стрілянину

"Один з лікарів під час конфлікту зі своїм колегою відкрив стрілянину з травматичної зброї", - повідомив співрозмовник агентства.

У прес-службі МВС окупованого Криму підтвердили, що в лікарні між двома лікарями виник конфлікт на побутовому грунті, через що поліція проводить перевірку.

"Дійсно, в органи внутрішніх справ надійшла інформація, що між двома лікарями в євпаторійської лікарні мав місце побутовий конфлікт. Зараз за даним фактом проводять перевірку, після закінчення якої буде прийматися рішення в рамках чинного законодавства. У тому числі встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, раніше українські прикордонники затримали зі стріляниною двох "водолазів".