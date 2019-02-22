В крымской больнице ссора медиков переросла в стрельбу

"Один из врачей во время конфликта со своим коллегой открыл стрельбу из травматического оружия", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД оккупированного Крыма подтвердили, что в больнице между двумя врачами возник конфликт на бытовой почве, из-за чего полиция проводит проверку.

"Действительно, в органы внутренних дел поступила информация, что между двумя врачами в евпаторийской больнице имел место бытовой конфликт. Сейчас по данному факту проводят проверку, по завершении которой будет приниматься решение в рамках действующего законодательства. В том числе устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ранее украинские пограничники задержали со стрельбой двух "водолазов".