В крымской больнице ссора медиков переросла в стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Врач городской больницы в оккупированной Евпатории открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с коллегой. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах полуострова, передаёт УНН.
"Один из врачей во время конфликта со своим коллегой открыл стрельбу из травматического оружия", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе МВД оккупированного Крыма подтвердили, что в больнице между двумя врачами возник конфликт на бытовой почве, из-за чего полиция проводит проверку.
"Действительно, в органы внутренних дел поступила информация, что между двумя врачами в евпаторийской больнице имел место бытовой конфликт. Сейчас по данному факту проводят проверку, по завершении которой будет приниматься решение в рамках действующего законодательства. В том числе устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, ранее украинские пограничники задержали со стрельбой двух "водолазов".