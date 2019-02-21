Пограничники задержали со стрельбой двух "водолазов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Дельцов-контрабандистов, которые организуют незаконные сделки на границе, кроме обогащения, не интересует ни здоровья, ни жизни людей. Ради сверхприбылей они готовы подвергать людей опасности и продолжают рисковать их жизнью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Двух таких смельчаков, которые скорее всего, планировали ночью провернуть незаконную сделку, пересекая в гидрокостюмах сверхстремительного и холодную в это время реку Тиса, задержали вчера вечером пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией.
Заметив правонарушителей, пограничный наряд отдела "Деловое" пытался остановить их, но они законные требования военнослужащих игнорировали и попытались убежать даже после предупредительных выстрелов вверх. В 30 метрах от госграницы правонарушителей военнослужащие задержали, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушениях и их пребывания ночью на границе.
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Задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.
В общем только в прошлом году на этом направлении пограничники Мукачевского отряда задержали около 20 "водолазов", которые пытались провернуть сделки по перемещению сигарет по реке Тиса.
Как сообщал УНН, у границы с Румынией пограничники подстрелили контрабандистов.