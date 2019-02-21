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Прикордонники затримали зі стріляниною двох "водолазів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ділків-контрабандистів, які організовують незаконні оборудки на кордоні, окрім збагачення, не цікавить ані здоров’я, ані життя людей. Заради надприбутків вони готові наражати людей на небезпеку і продовжують ризикувати їхнім життям. Про це УНН повідомили у прес-службу ДПСУ.

Двох таких відчайдухів, які скоріш за все, планували вночі провернути незаконну оборудку, перетнувши у гідрокостюмах надстрімку та холодну у цю пору річку Тиса, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.

Помітивши правопорушників, прикордонний наряд відділу "Ділове" намагався спинити їх, однак вони законні вимоги військовослужбовців ігнорували та спробували утекти навіть після попереджувальних пострілів вгору. За 30 метрів від держрубежу правопорушників військовослужбовці затримали, після чого доставили їх до прикордонного підрозділу для встановлення деталей правопорушення та їх перебування вночі на кордоні.

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Затриманими виявились місцеві жителі 18 та 20 років. На них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені статтями 185-10 та ч.1 ст. 204 -1 КУпАП. Справу скеровано до суду.

Загалом тільки у минулому році на цьому напрямку прикордонники Мукачівського загону затримали близько 20 "водолазів", які намагались провернути оборудки з переміщення сигарет річкою Тиса.

Як повідомляв УНН, біля кордону з Румунією прикордонники підстрелили контрабандистів

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