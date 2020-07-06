Разлив реки во Львовской области: подтоплены около 100 домов и повреждены мосты

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КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на утро 6 июля во Львовской области из-за непогоды остаются подтопленными 91 подвал жилых домов, повреждено 16 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по гражданской защите Львовской ОГА.

"По состоянию на 6:00 6 июля в 4 населенных пунктах (Старява, Лопушница, Катина, Поляна) остаются подтоплеными 91 подвал жилых домов, 158 приусадебных участков, 207 колодцев и 4 га сельскохозяйственных угодий, разрушена 1 дорога, повреждено 16 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку, отсутствует подъезд через реку к 17 домам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня 5 июля откачано воды из 27 подвалов, 49 колодцев, 7 приусадебных участков. Всего откачано 990 куб. м воды.

Добавим, 4 июля в результате осложнения погодных условий (осадки в виде дождя) разлилась река Катинка, в результате чего был нанесен значительный ущерб жилым домам, приусадебным участкам и дорогам на территории Старосамборского района.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках.

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