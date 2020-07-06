Розлив річки на Львівщині: підтоплено близько 100 будинків та пошкоджено мости
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на ранок 6 липня на Львівщині через негоду залишаються підтопленими 91 підвал житлових будинків, пошкоджено 16 пішохідних переходів та 18 транспортних переїздів через річку. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані департаменту з цивільного захисту Львівської ОДА.
“Станом на 6:00 6 липня у 4 населених пунктах (Старява, Лопушниця, Катина, Поляна) залишається підтоплено 91 підвал житлових будинків, 158 присадибних ділянок, 207 криниць та 4 га сільськогосподарських угідь, зруйновано 1 дорогу, пошкоджено 16 пішохідних переходів та 18 транспортних переїздів через річку, відсутній доїзд через річку до 17 будинків”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що протягом дня 5 липня відкачано води з 27 підвалів, 49 колодязів, 7 присадибних ділянок. Всього відкачано 990 куб. м води.
Додамо, 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (опади у вигляді дощу) розлилась річка Катинка, внаслідок чого було завдано значної шкоди житловим будинкам, присадибним ділянкам та дорогам на території Старосамбірського району.
Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про підвищення рівнів води у річках.