На Львівщині можливий прорив дамби й підтоплення 7 сіл - ДСНС

"У другiй половинi доби 5 липня на річці Стрвяж бiля села Луки (Самбiрський р-н, Львiвська обл.) очiкується продовження формування максимального рiвня води чергової паводкової хвилi. При цьому iснує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирiчкових населених пунктiв у Самбiрському районi (села Бабино, Пиняни, Чернихiв, Нижне, Острiв, Луки, Хлопчицi)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на рiчцi Стрвяж бiля села Луки очікується добігання паводкової хвилі на 2,5 - 3,5 м.

Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про підвищення рівнів води у річках.