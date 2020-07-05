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На Львівщині можливий прорив дамби й підтоплення 7 сіл - ДСНС

На Львівщині можливий прорив дамби й підтоплення 7 сіл - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. На Львівщині через підвищення рівня води у річці Стрвяж попереджають про можливий прорив дамби та підтоплення 7 сіл у Самбірському районі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.

"У другiй половинi доби 5 липня на річці Стрвяж бiля села Луки (Самбiрський р-н, Львiвська обл.) очiкується продовження формування максимального рiвня води чергової паводкової хвилi. При цьому iснує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирiчкових населених пунктiв у Самбiрському районi (села Бабино, Пиняни, Чернихiв, Нижне, Острiв, Луки, Хлопчицi)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на рiчцi Стрвяж бiля села Луки очікується добігання паводкової хвилі на 2,5 - 3,5 м.

Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про підвищення рівнів води у річках.

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