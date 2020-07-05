Українців попередили про підвищення рівнів води у річках

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У басейнах Прип'яті, Прута та Сірету очікується підйом рівня води. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.

"За даними УкрГідрометцентру, 5-6 липня на річці Прип'ять у створі посту Річиця, при подальшому пiдйомi рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см за добу, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних ділянок в селі Пiдгiр'я (Ратнiвський р-н, Волинська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з очiкуваними значними опадами в гiрськiй частинi, протягом 4-5 липня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями. У мiсцях випадiння сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

"У зв'язку з випадiнням сильних дощiв, впродовж 04 - 05 липня очiкується добiгання паводкової хвилi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями 03 липня на 20 год:

▪️ у Днiстрi на дiлянцi Роздiл-Журавно на 1,3 - 1,8 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

▪️ на рiчцi Стрвяж бiля села Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) на 2,5 - 3,5 м.

На фонi пiдвищеної водностi, затоплення заплави, с/г угiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'єктiв та будинкiв, прирiчкової iнфраструктури", - повідомили надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня.

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