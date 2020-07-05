Украинцев предупредили о повышении уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В бассейнах Припяти, Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 5-6 июля на реке Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в селе Подгорье (Ратневский р-н Волынская обл.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. В местах сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
"В связи с сильными дождями, в течение 4 - 5 июля ожидается добегание паводковой волны с подъемом уровней воды над уровнями 3 июля на 20 часов:
▪️ в Днестре на участке Раздел-Журавно на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды на пойму;
▪️ на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) на 2,5 - 3,5 м.
На фоне повишенной водности, затопления поймы, с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных сельхозобъектов и домов, инфраструктуры возле рек", - сообщили чрезвычайники.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на начало недели.