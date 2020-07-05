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Во Львовской области возможен прорыв дамбы и подтопление 7 сел - ГСЧС

Во Львовской области возможен прорыв дамбы и подтопление 7 сел - ГСЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Во Львовской области из-за повышения уровня воды в реке Стрвяж предупреждают о возможном прорыве дамбы и подтоплении 7 сел в Самборском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

"Во второй половине суток 5 июля на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н, Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны. При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных населенных пунктов возле реки в Самборский районе (села Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижне, Остров, Луки, Хлопчицы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реке Стрвяж возле села Луки ожидается добегание паводковой волны на 2,5 - 3,5 м.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках.

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