Хищение на реконструкции ледового дворца "Авангард": обвинительный акт передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. За присвоение 15 млн гривен будут судить директора коммерческого предприятия, который сговорился с руководителем учебно-спортивного центра профсоюзов "Авангард" и присвоил 15 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Директора будут судить за присвоение почти 15 млн гривен бюджетных средств. Правонарушитель сговорился с руководителем учебно-спортивного центра профсоюзов "Авангард" и присвоил средства, выделенные на закупку оборудования для ледовой арены по поддельным документам. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Указано, что в ходе досудебного расследования полицейские совместно с сотрудниками управления стратегических расследований столичной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева установили сообщника, который сговорился с директором учебно-спортивного центра, чтобы завладеть средствами государственного предприятия, которые выделили для реконструкции ледовой арены
"48-летний генеральный директор частного предприятия заключил договор с учебно-спортивным центром о закупке за государственные средства оборудования для образования и поддержания качественного искусственного льда на арене. В дальнейшем, чтобы воплотить свои преступные намерения, злоумышленники указанных предприятий подписали поддельную накладную, которая подтверждала, что частное предприятие принимает на хранение закупленное оборудование. Однако фактически указанного оборудования не было", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что следователи столичного главка полиции завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении фигуранта за совершение уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд.
Указано, что за присвоение средств подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении средств на реконструкцию ледового дворца "Авангард".
Прокуратура выявила растрату средств при реконструкции ледового дворца "Авангард" еще в 2013 году.