Розкрадання на реконструкції льодового палацу "Авангард": обвинувальний акт передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. За привласнення 15 млн гривень судитимуть директора комерційного підприємства, який змовився з керівником учбово-спортивного центру профспілок “Авангард” та присвоїв 15 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Директора судитимуть за привласнення майже 15 000 000 гривень бюджетних коштів. Правопорушник змовився з керівником учбово-спортивного центру профспілок „Авангард“ та присвоїв кошти, виділені на закупівлю обладнання для льодової арени за підробленими документами. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що у ході досудового розслідування поліцейські спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань столичної поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановили спільника, який змовився з директором учбово-спортивного центру, аби заволодіти коштами державного підприємства, які виділили для реконструкції льодової арени
“48-річний генеральний директор приватного підприємства уклав договір із учбово-спортивним центром про закупівлю за державні кошти обладнання для утворення й підтримання якісного штучного льоду на арені. У подальшому, аби втілити свої злочинні наміри, зловмисники вказаних підприємств підписали підроблену накладну, яка підтверджувала, що приватне підприємство приймає на зберігання закуплене обладнання. Проте фактично вказаного обладнання не було”, — повідомили в пресслужбі.
Повідомляється, що слідчі столичного главку поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження відносно фігуранта за вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду.
Вказано, що за привласнення коштів підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Чехія видала Україні підозрюваного у розкраданні коштів на реконструкцію льодового палацу “Авангард”.
Прокуратура виявила розтрату коштів під час реконструкції льодового палацу “Авангард” ще у 2013 році.