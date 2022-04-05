Разорванные маленькие девочки в Буче: российский военный, воюющий за Украину, рассказал об ужасах, которые творили оккупанты

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"Я был взят в плен мирными жителями. Находясь здесь (в Украине - ред.) я понял, что здесь нет никакой "специальной военной операции". Здесь идет самая настоящая война против мирного населения. Мне удалось побывать в городе Буча, я своими глазами видел те ужасы, которые российская армия там творила. Я своими глазами видел маленьких детей, которые в буквальном смысле слова были разорваны. Это были маленькие девочки которым на вид не было даже 10 лет. Это были маленькие, не в чём неповинные дети", - рассказал один с российских военных.

Он добавил, что видел последствия и то, что российская армия творит во многих городах: Буче, Харькове, Ирпене.

Другой российский военный, который захотел воевать за Украину в составе Легиона "Свобода России" сообщил, что продвигаясь в колоне, видел все зверства путинского режима, которые делали солдаты рф.

"Мародёрства: выносили из домов и хотели увезти с собой как трофей на родину. Также видел убийства мирных граждан, разрушение детских домов, больниц, роддомов в которых прятался мирный народ Украины. Также видел, как российская армия использовала заложников в лице мирных граждан как живые щиты. Тогда я принял для себя решение не вступать в бой с ВСУ и сдаться в плен. В плену я узнал о существовании легиона "Свобода России" впоследствии чего вступил в него", - сказал он.

Дополнение

Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевской области обнаружили камеру пыток в городе Буча.

Добавим

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф. Освобождение города состоялось 1 апреля.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".