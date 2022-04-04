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Полиция обнаружила камеру пыток в Буче

Киев • УНН

 • 235458 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевской области обнаружили камеру пыток в городе Буча. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Полиция обнаружила камеру пыток в Буче

Детали

В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил российской федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их.

На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. Принимаются все меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агрессии с целью привлечения их к ответственности.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевской области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Добавим

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф. Освобождение города состоялось 1 апреля.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

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