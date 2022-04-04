Поліція виявила катівню в Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
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В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил російської федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.
На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Додамо
Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф. Звільнення міста відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву "Бучанська різанина".