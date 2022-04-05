Розірвані маленькі дівчатка у Бучі: російський військовий, який воює за Україну, розповів про жахіття, які творили окупанти

Цитата

"Я був узятий в полон мирними жителями. Перебуваючи тут (в Україні - ред.) я зрозумів, що тут немає ніякої "спеціальної військової операції". Тут йде справжнісінька війна проти мирного населення. Мені вдалося побувати в місті Буча, я своїми очима бачив ті жахи, які російська армія там творила. Я на власні очі бачив маленьких дітей, які в буквальному сенсі слова були розірвані. Це були маленькі дівчатка, яким на вигляд не було навіть 10 років. Це були маленькі, ні в чому неповинні діти", - розповів один з російських військових.

Він додав, що бачив наслідки і те, що російська армія творить у багатьох містах: Бучі, Харкові, Ірпені.

Інший російський військовий, який захотів воювати за Україну у складі Легіону "Свобода Росії", повідомив, що просуваючись у колоні, бачив усі звірства путінського режиму, які робили солдати рф.

"Мародерства: виносили з будинків і хотіли відвезти з собою як трофей на батьківщину. Також бачив вбивства мирних громадян, руйнування дитячих будинків, лікарень, пологових будинків, в яких ховався мирний народ України. Також бачив, як російська армія використовувала заручників в особі мирних громадян як живі щити. Тоді я прийняв для себе рішення не вступати в бій з ЗСУ і здатися в полон. У полоні я дізнався про існування легіону "Свобода Росії" згодом вступив в нього", - сказав він.

Доповнення

Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київської області виявили камеру тортур у місті Буча.

Додамо

Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф. Визволення міста відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних осіб, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву"Бучанська різанина".