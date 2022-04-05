Розірвані маленькі дівчатка у Бучі: російський військовий, який воює за Україну, розповів про жахіття, які творили окупанти

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64343 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 74164 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84413 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89592 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99966 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152465 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71463 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152113 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110037 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69517 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10315 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24914 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14041 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10741 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14916 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64342 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152464 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175817 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152113 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96788 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99364 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43916 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47282 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61864 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Розірвані маленькі дівчатка у Бучі: російський військовий, який воює за Україну, розповів про жахіття, які творили окупанти

Київ • УНН

 • 1224405 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російський військовий, який захотів воювати за Україну у складі Легіону "Свобода Росії" заявив, що бачив у Бучі жахи, які армія рф там творила. Зокрема, маленьких дівчаток, яким на вигляд не було навіть 10 років. Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Розірвані маленькі дівчатка у Бучі: російський військовий, який воює за Україну, розповів про жахіття, які творили окупанти

Цитата

"Я був узятий в полон мирними жителями. Перебуваючи тут (в Україні - ред.) я зрозумів, що тут немає ніякої "спеціальної військової операції". Тут йде справжнісінька війна проти мирного населення. Мені вдалося побувати в місті Буча, я своїми очима бачив ті жахи, які російська армія там творила. Я на власні очі бачив маленьких дітей, які в буквальному сенсі слова були розірвані. Це були маленькі дівчатка, яким на вигляд не було навіть 10 років. Це були маленькі, ні в чому неповинні діти", - розповів один з російських військових.

Він додав, що бачив наслідки і те, що російська армія творить у багатьох містах: Бучі, Харкові, Ірпені.

Інший російський військовий, який захотів воювати за Україну у складі Легіону "Свобода Росії", повідомив, що просуваючись у колоні, бачив усі звірства путінського режиму, які робили солдати рф.

"Мародерства: виносили з будинків і хотіли відвезти з собою як трофей на батьківщину. Також бачив вбивства мирних громадян, руйнування дитячих будинків, лікарень, пологових будинків, в яких ховався мирний народ України. Також бачив, як російська армія використовувала заручників в особі мирних громадян як живі щити. Тоді я прийняв для себе рішення не вступати в бій з ЗСУ і здатися в полон. У полоні я дізнався про існування легіону "Свобода Росії" згодом вступив в нього", - сказав він.

Доповнення

Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київської області виявили камеру тортур у місті Буча.

Додамо

Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф. Визволення міста відбулося 1 квітня.

Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних осіб, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву"Бучанська різанина".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,631.41