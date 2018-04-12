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Розовый сезон в Ужгороде: вслед за сакурами расцвели магнолии

Розовый сезон в Ужгороде: вслед за сакурами расцвели магнолии

Киев  •  УНН

 • 44253 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Розовый сезон в Ужгороде ознаменовался массовым цветением магнолий, сообщает корреспондент УНН.

Около десятка видов цветущих деревьев украшают все уголки областного центра Закарпатья.

Неделю назад в Ужгороде первыми расцвели белые магнолии Кобус. Сейчас их дополняют обширные и величественные виды Сюзан и Суланжа, которые имеют розовые цветы. Цветущие магнолии на площади Народной, набережной Независимости, улицах Духновича и Героев Небесной Сотни, дендропарка Лаудона - это любимые туристические локации, где гости города пополняют нынешние фотовоспоминания о визите в Ужгород. Еще около десятка видов магнолии находятся в Ужгородском ботаническом саду. Кроме того, сотни этих деревьев украшают дворы ужгородцев.

Скоро рядом с магнолиями расцветут и тысячи ужгородских сакур. Дополнит розовый ансамбль весеннего Ужгорода уникальное Иудино дерево. Этот период традиционно является в городе популярным среди туристов. Уже сейчас, по информации Ужгородского городского совета, гости областного центра Закарпатья забронировали более 80% мест в гостиницах и хостелах до конца апреля.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде расцвели первые сакуры.

Украинские Национальные Новости

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