Розовый сезон в Ужгороде: вслед за сакурами расцвели магнолии
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Розовый сезон в Ужгороде ознаменовался массовым цветением магнолий, сообщает корреспондент УНН.
Около десятка видов цветущих деревьев украшают все уголки областного центра Закарпатья.
Неделю назад в Ужгороде первыми расцвели белые магнолии Кобус. Сейчас их дополняют обширные и величественные виды Сюзан и Суланжа, которые имеют розовые цветы. Цветущие магнолии на площади Народной, набережной Независимости, улицах Духновича и Героев Небесной Сотни, дендропарка Лаудона - это любимые туристические локации, где гости города пополняют нынешние фотовоспоминания о визите в Ужгород. Еще около десятка видов магнолии находятся в Ужгородском ботаническом саду. Кроме того, сотни этих деревьев украшают дворы ужгородцев.
Скоро рядом с магнолиями расцветут и тысячи ужгородских сакур. Дополнит розовый ансамбль весеннего Ужгорода уникальное Иудино дерево. Этот период традиционно является в городе популярным среди туристов. Уже сейчас, по информации Ужгородского городского совета, гости областного центра Закарпатья забронировали более 80% мест в гостиницах и хостелах до конца апреля.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде расцвели первые сакуры.