Рожевий сезон в Ужгороді: вслід за сакурами розквітли магнолії
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рожевий сезон в Ужгороді ознаменувався масовим цвітінням магнолій, повідомляє кореспондент УНН.
Близько десятка видів квітучих дерев прикрашають усі куточки обласного центру Закарпаття.
Тиждень тому в Ужгороді першими розквітли білосніжні магнолії Кобус. Зараз їх доповнюють розлогі і величні види Сюзан і Суланжа, які мають рожеві квіти. Квітучі магнолії на площі Народній, набережній Незалежності, вулицях Духновича та Героїв Небесної Сотні, дендропарку Лаудона – це улюблені туристичні локації, де зараз гості міста поповнюють цьогорічні фотоспогади про візит в Ужгород. Ще близько десятка видів магнолії знаходяться в Ужгородському ботанічному саду. Окрім того, сотні цих дерев прикрашають подвір′я ужгородців.
Скоро поруч з магноліями розквітнуть і тисячі ужгородських сакур. Доповнить рожевий ансамбль весняного Ужгорода унікальне Іудине дерево. Цей період традиційно є у місті найпопулярнішим серед туристів. Вже зараз, за інформацією Ужгородської міської ради, гості обласного центра Закарпаття забронювали понад 80% місць у готелях та хостелах аж до кінця квітня.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді розквітли перші сакури.