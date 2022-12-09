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Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь заполнен ранеными оккупантами

Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь заполнен ранеными оккупантами

Киев • УНН

 • 558593 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Развернутый на базе “Токмакского противотуберкулезного диспансера” госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались двести восемьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. И в дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходино, Сосновка, Кондратьевка и Запселье Сумской области.

На Слобожанском направлении огневому поражению из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огирцево и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Большой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Велетенское Херсонской области и окрестностям города Херсон.

Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.

Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

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