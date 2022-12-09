Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь заполнен ранеными оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Развернутый на базе “Токмакского противотуберкулезного диспансера” госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"Слава Украине! Начались двести восемьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. И в дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходино, Сосновка, Кондратьевка и Запселье Сумской области.
На Слобожанском направлении огневому поражению из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огирцево и Купянск Харьковской области.
На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Большой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.
На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Велетенское Херсонской области и окрестностям города Херсон.
Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.
Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.
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