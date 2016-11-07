Рассмотрение дела руководителя патрульной полиции Ивано-Франковска, которого обвиняют в избиении бойца АТО, снова перенесли
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Судьям апелляционного суда Ивано-Франковской области снова не удалось рассмотреть апелляцию прокуратуры в отношении судебного решения, принятого Ивано-Франковским городским судом, в отношении руководителя патрульной полиции Ивано-Франковская Дмитрия Михальця, передает корреспондент УНН.
Заседание этот раз перенесли из-за отсутствия на заседании одного из защитников обвиняемого.
Напомним, 28 октября судом было принято решение отпустить главного копа Ивано-Франковска под личное обязательство и сохранить за Д.Михальцем право на сохранение должности на время досудебного расследования и суда. Сам Д.Михалец заявил, что пойдет до конца и будет доказывать свою правоту.