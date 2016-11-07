Рассмотрение дела руководителя патрульной полиции Ивано-Франковска, которого обвиняют в избиении бойца АТО, снова перенесли

Заседание этот раз перенесли из-за отсутствия на заседании одного из защитников обвиняемого.

Напомним, 28 октября судом было принято решение отпустить главного копа Ивано-Франковска под личное обязательство и сохранить за Д.Михальцем право на сохранение должности на время досудебного расследования и суда. Сам Д.Михалец заявил, что пойдет до конца и будет доказывать свою правоту.