Розгляд справи керівника патрульної поліції Івано-Франківська, якого звинувачують у побитті бійця АТО, знову перенесли
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суддям апеляційного суду Івано-Франківської області знову не вдалось розглянути апеляцію прокуратури, стосовно судового рішення, прийнятого Івано-Франківським міським судом, відносно керівника патрульної поліції Івано-Франківська Дмитра Міхальця, передає кореспондент УНН.
Засідання цього разу перенесли через відсутність на засіданні одного із захисників обвинуваченого.
Нагадаємо, 28 жовтня судом було прийняте рішення відпустити головного копа Івано-Франківська під особисте зобов’язання та зберегти за Д.Міхальцем право на збереження посади на час досудового розслідування та суду. Сам Д.Міхалець заявив, що йтиме до кінця і доводитиме свою правоту.