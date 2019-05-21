Рассмотрение апелляции Гречковскому отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Киевский апелляционный суд объявил перерыв для исследования доказательств по делу об обжаловании решения Шевченковского районного суда Киева относительно оправдательного приговора в отношении члена Высшего совета правосудия Гречковского и арбитражного управляющего Шкляра, подозреваемых в вымогательстве 500 тысяч долларов США и задержанных "на горячем" при получении 150 тысяч долларов США взятки. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
"Коллегия судей объявила перерыв для исследования доказательств (относительно рассмотрения обжалования решения Шевченковского районного суда Киева относительно оправдательного приговора в отношении члена Высшего совета правосудие Гречкивского и арбитражного управляющего Шкляра - ред.). Рассмотрение дела продолжится 18 июля в 15:15", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 30 октября, Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и другого фигуранта Олега Шкляра.
Еще в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Олега Шкляра.
Их подозревали в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
21 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.