Розгляд апеляції Гречківському відклали

КИЇВ. 21 травня. УНН. Київський апеляційний суд оголосив перерву для дослідження доказів у справі про розгляд оскарження рішення Шевченківського районного суду Києва стосовно виправдувального вироку щодо члена Вищої ради правосуддя Гречківського та арбітражного керуючого Шкляра, підозрюваних у вимаганні 500 тисяч доларів США та затриманих “на гарячому” при отриманні 150 тисяч доларів США хабару. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі Київського апеляційного суду.