Розгляд апеляції Гречківському відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Київський апеляційний суд оголосив перерву для дослідження доказів у справі про розгляд оскарження рішення Шевченківського районного суду Києва стосовно виправдувального вироку щодо члена Вищої ради правосуддя Гречківського та арбітражного керуючого Шкляра, підозрюваних у вимаганні 500 тисяч доларів США та затриманих “на гарячому” при отриманні 150 тисяч доларів США хабару. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі Київського апеляційного суду.
“Колегія суддів оголосила перерву для дослідження доказів (стосовно розгляду оскарження рішення Шевченківського районного суду Києва стосовно виправдувального вироку щодо члена Вищої ради правосуддя Гречківського та арбітражного керуючого Шкляра — ред.). Розгляд справи продовжиться 18 липня о 15:15”, — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 30 жовтня, Шевченківський районний суд Києва оголосив виправдальний вирок у кримінальному провадженні щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та іншого фігуранта Олега Шкляра.
Ще у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського та Олега Шкляра.
Їх підозрювали у вчинені злочину, передбаченого за ч.3 ст.15 (замах на вчинення злочину), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.
21 вересня 2016 року Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.