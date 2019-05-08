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Розенко назвал резкими и эмоциональными слова Ревы про "мразей"

Розенко назвал резкими и эмоциональными слова Ревы про "мразей"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Слова министра социальной политики Андрея Ревы относительно украинцев, которые остались на неподконтрольной правительству территории Донбасса, есть "достаточно резкими" и "слишком эмоциональными", впрочем, возможно, они просто были вырваны из контекста. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии корреспонденту УНН.

"То, что я услышал, эти высказывания были довольно резкими и, возможно, слишком эмоциональными", - отметил вице-премьер.

По его словам, поскольку интервью А.Ревы не транслировалось в полном объеме, а был дан только один фрагмент, это может "искажать полную картину всего интервью". Как отметил Розенко, он сам нередко сталкивался с тем, что его слова определенным образом "вырывали из контекста и искажали", что приводило к неверной интерпретации.

При этом он добавил, эти слова должен комментировать исключительно министр социальной политики Андрей Рева, который, как и любой другой политик должен отвечать за свои действия и слова. "Этот вопрос ответственности", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что не все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, должны получать пенсии.

Украинские Национальные Новости

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