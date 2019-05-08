Розенко назвал резкими и эмоциональными слова Ревы про "мразей"

"То, что я услышал, эти высказывания были довольно резкими и, возможно, слишком эмоциональными", - отметил вице-премьер.



По его словам, поскольку интервью А.Ревы не транслировалось в полном объеме, а был дан только один фрагмент, это может "искажать полную картину всего интервью". Как отметил Розенко, он сам нередко сталкивался с тем, что его слова определенным образом "вырывали из контекста и искажали", что приводило к неверной интерпретации.



При этом он добавил, эти слова должен комментировать исключительно министр социальной политики Андрей Рева, который, как и любой другой политик должен отвечать за свои действия и слова. "Этот вопрос ответственности", - подчеркнул чиновник.



Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что не все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, должны получать пенсии.