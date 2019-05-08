Розенко назвав різкими та емоційними слова Реви про "мерзоту"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Слова міністра соціальної політики Андрія Реви щодо українців, які залишились на непідконтрольній урядові території Донбасу, є "досить різкими" і "занадто емоційними", втім, можливо, вони просто були вирвані з контексту. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі кореспонденту УНН.
"Те, що я почув, ці висловлювання були досить різкими та, можливо, занадто емоційними", - зазначив віце-прем'єр.
За його словами, оскільки інтерв’ю А.Реви не транслювалось у повному обсязі, а був даний лише один фрагмент, це може "спотворювати повну картину всього інтерв’ю". Як наголосив Розенко, він сам нерідко стикався із тим, що його слова певним чином "виривали з контексту і перекручували", що призводило до невірної інтерпретації.
При цьому він додав, ці слова має коментувати виключно міністр соціальної політики Андрій Рева, який, як і будь-який інший політик має відповідати за свої дії та слова. "Це питання персональної відповідальності", - наголосив урядовець.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що не всі українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають отримувати пенсії.