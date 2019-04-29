Рева: на окупованих територіях не всі українці отримують пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Не всі українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, отримують пенсії. Про це написав міністр соціальної політики Андрій Рева на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дійсно, не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, на сьогоднішній день отримують пенсію від Української держави. Чому так відбувається? Причини для цього є різні. Деякі люди через фізичну немічність не можуть перетнути лінію розмежування, а деякі - внаслідок свідомого небажання її перетинати через страх зустрічі з українськими правоохоронцями", - написав Рева.
Він також зазначив, що тим громадянам України, які зі зброєю в руках воюють проти власної країни, платити пенсії неприпустимо.
Окрім, того він заявив, що українська влада має здійснювати диференційований підхід до своїх громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
"Тим, хто став заручником ситуації, - максимальна підтримка і захист з боку держави, а тим негідникам, хто свідомо допомагає окупантам, необхідно продемонструвати силу Закону", - написав Рева.
Також, він додав, що всім громадянам України, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін допустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.