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Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу

Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін допускає, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"З приводу можливості отримання пенсії і у нас, і в Україні - теоретично це можливо", - зауважив президент РФ, коментуючи підписаний указ про спрощення отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, Путін хоче видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України .

Як повідомляв УНН, Конгрес США засудив паспортний указ Росії.

Нагадаємо, в Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

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