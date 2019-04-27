Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін допускає, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З приводу можливості отримання пенсії і у нас, і в Україні - теоретично це можливо", - зауважив президент РФ, коментуючи підписаний указ про спрощення отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, Путін хоче видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України .
Як повідомляв УНН, Конгрес США засудив паспортний указ Росії.
Нагадаємо, в Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.